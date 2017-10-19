"Лион": "У "Реала" нет права на возвращение Мариано"

Руководство "Лиона" выступило с заявлением по будущему нападающего команды Мариано. Сегодня появилась информация о том, что 24-летний форвард летом 2018 года может вернуться в "Реал". Испанские СМИ сообщили о том, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан рассматривает вариант с возвращением воспитанника "Королевского клуба" следующим летом.

– "Лион" хотел бы отметить, что в контракте Мариано нет опции обратного выкупа, вопреки информации испанской прессы. Мы уже ранее сообщали о деталях сделки с "Реалом", соответствующий пресс-релиз был опубликован 30 июня 2017 года: сумма трансфера составила 8 миллионов евро, а "Реал" может получить 35% от суммы следующей сделки по игроку. Любая другая информация является недостоверной.

В текущем сезоне доминиканец принял участие в 11 матчах во всех турнирах и забил 7 голов.