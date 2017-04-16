"Лион" смог покинуть стадион "Бастии" только под прикрытием полиции

К стадиону "Бастии" были вызваны дополнительные отряды полиции. Как сообщает RMC, игроков и сотрудников "Лиона" удалось вывезти на автобусе в аэропорт с территории стадиона. Ранее они вынуждены были вернуться из автобуса в раздевалки, поскольку агрессивно настроенные фанаты "Бастии" поджидали их выезда, чтобы напасть. В сопровождении полицейских автобус двинулся в сторону аэропорта. При этом полиции пришлось применять силу и слезоточивый газ против фанатов, который пытались прорваться к автобусу.

Напомним, что игра 33-го тура лиги 1 между "Бастией" и "Лионом" была сорвана из-за двух нападений на игроков "Лиона" со стороны фанатов корсиканского клуба.