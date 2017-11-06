"Лион" разгромил "Сент-Этьен", Фекир спровоцировал массовые беспорядки

"Лион" в гостях рагромил "Сент-Этьен" со счетом 5:0 в матче 12-го тура чемпионата Франции. Гости набрал 25 очков в лиге и поднялись на третье место.

В составе победителей дублем отметился Набиль Фекир, по голу забили Мемфис Депай, Мариано Диас и Бертран Траоре. Отметим, что после своего второго гола Фекир отправился к трибунам хозяев и отпраздновал гол в стиле Лионеля Месси, показав фанатам свою футболку. После этого инцидента на поле прорвалось порядка ста болельщиков, которых разогнала полиция.

Встреча была прервала почти на полчаса, и оставшиеся пять минут матча команды провели уже при опустевших трибунах.

Фекир спровоцировал беспорядки на матче с "Сент-Этьеном"

Чемпионат Франции

12-й тур

"Сент-Этьен" – "Лион" – 0:5 (0:2)

Голы: Депай, 10 (0:1). Фекир, 25 (0:2). Диас, 58 (0:3). Траоре, 65 (0:4). Фекир, 84 (0:5).

"Сент-Этьен": Рюффье, М`Бенг (Погба, 46), Теофиль-Катрин, Лакруа, Пьер-Габриэль (Янко, 67), Амума (Седерлунд, 13), Пажо, Сельнес, Маига, Монне-Паке, Бамба.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Тете, Марсал (Менди, 79), Депай, Фекир (Ж.Ферри, 86), Тузар (Ндомбеле, 79), Ауа, Траоре, Диас.

Предупреждения: Тузар, 53. Сельнес, 60. Фекир, 85.

Удаление: Лакруа (Сент-Этьен), 47.

Судья: Тюрпен.

5 ноября. Сент-Этьен. Стадион Stade Geoffroy-Guichard.