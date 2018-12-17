"Лион" разгромил "Монако", Головин был удален с поля

"Лион" в матче 18-го тура чемпионата Франции обыграл "Монако" - 3:0. По голу в этой игре забили Хуссем Ауар, Набиль Фекир и Феланд Менди.

Монегаски почти весь второй тайм играли в меньшинстве. На 47-й минуте был удален полузащитник Александр Головин. Он получил пряму красную карточку за грубую игру против Фекира.

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур

"Лион" - "Монако" - 3:0 (2:0)

Голы: Ауар, 6 (1:0). Фекир, 34 (2:0). Менди, 59 (3:0).

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Денайер (Террье, 85), Марселу, Марсал, Менди, Тузар, Ауар (П.Ш.Диоп, 80), Фекир, Траоре (Дембеле, 67), Депай.

"Монако": Бенальо, Раджи, Жемерсон, Глик, Б.Бадиашиле (Силла, 53), Хенрикс, Пеле (Массенго, 69), Тилеманс, Головин, Шадли (С.Диоп, 53), Фалькао.

Предупреждения: Депай, 46. Фалькао, 46. Раджи, 48.

Удаление: Головин, 47.

Судья: Тюрпен.

16 декабря. Лион. Стадион "Люмьер".