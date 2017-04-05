"Лион" разгромил "Метц"

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде нанес крупное поражение "Метцу" – 3:0. Один из мячей записал на свой счет второй лучший бомбардир турнира Александр Ляказетт. Его команда занимает четвертое место в таблице. "Метц" идет 14-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

16-й тур

"Метц" – "Лион" – 0:3 (0:0)

Голы: Ляказетт, 59 (0:1). Ферри, 87 (0:2). Толиссо, 90+1 (0:3).

"Метц": Дидиллон, Синьорино, Фалетт, Милан, Бальиу, Лежен (Эн, 67), Коад, Манджек, Филиппс (Матис, 73), Молле, Нгюетт.

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель, Маммана, Диакаби, Вальбуэна, Гоналон (Ферри, 85), Геззаль (Корне, 77), Фекир, Тузар, Ляказетт (Толиссо, 85).

Предупреждения: Молле, 4. Филиппс, 36. Диакаби, 57. Манджек, 76.

Судья: Бюке.

5 апреля. Метц. Стадион Stade Saint-Symphorien.