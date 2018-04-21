"Лион" разгромил "Дижон"

"Лион" обыграл "Дижон" со счетом 5:2 в матче 34-го тура чемпионата Франции. Первый гол на четвертой минуте забил полузащитник победителей Мемфис Депай.

Таким образом, "Лион" остается на третей строчке турнирной таблицы чемпионата Франции, имея в активе 69 очков. "Дижон" (42) – 12-й. ПСЖ досрочно стал чемпионом.

Чемпионат Франции

34-й тур

"Дижон" – "Лион" – 2:5 (1:1)

Голы: Депай, 4 (0:1). Слити, 26 (1:1). Розье, 50 – в свои ворота (1:2). Фекир, 53 (1:3). Слити, 55 (2:3). Траоре, 77 (2:4). Корне, 82 (2:5).

"Дижон": Рейне, Варро (Ямбере, 45), Джилободжи, Розье, Хаддади, Саммаритано (Шафик, 87), Амальфитано, Квон Чхан Хун, Слити (Массуэма, 85), Марье, Саид.

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 87), Менди, Депай, Фекир (Корне, 73), Тузар, Ауар, Ндомбеле (Ферри, 83), Траоре.

Предупреждения: Рафаэл да Силва, 31. Квон Чхан Хун, 38. Ндомбеле, 70.

Судья: Шнайдер (Франция).

20 апреля. Дижон. Стадион "Stade Gaston-Gerard"