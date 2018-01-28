"Лион" прервал свою семиматчевую безпроигрышную серию, уступив "Бордо"

"Лион" на выезде потерпел поражение от "Бордо" (1:3) в матче 23-го тура чемпионата Франции. В составе гостей единственный гол на счету Антониу Марселу, у хозяев точными ударами отметилсь Николя Де Превиль, Малком и Гаэтан Лаборд.

Отметим, что в этой игре прервалась семиматчевая безпроигрышная серия "ткачей". "Жирондинцы", в свою очередь, выиграли второй матч подряд.

Чемпионат Франции

Лига 1

23-й тур

"Бордо" - "Лион" - 3:1 (3:1)

Голы: Де Превиль, 22 (1:0). Малком, 27 - с пенальти (2:0). Марселу, 44 (2:1). Лаборд, 45+2 - с пенальти (3:1).

"Бордо": Костиль, Пундже, Сабали, Пабло, Кунде, Мейте, Лерагер, Малком (Пелланар, 80), Отавиу, Де Превиль (Юссуф, 90+4), Лаборд (Санкаре, 67).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 46), Менди, Фекир, Тузар (Депай, 46), Ауа, Ндомбеле, Корне (Траоре, 63), Диас.

Предупреждения: Фекир, 11. Рафаэл да Силва, 19. Отавиу, 36. Де Превиль, 61. Марселу, 84.

Удаление: Отавиу (Бордо), 76.

Судья: Летексье.

28 января. Бордо. Стадион Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux).