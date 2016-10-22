"Лион" потерпел пятое поражение в шести последних матчах

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Лион" проиграл дома "Генгаму" со счетом 1:3. Отметим, что это поражение стало для лионцев уже пятым в шести последних матчах во всех турнирах.

Чемпионат Франции

Лига 1

10-й тур

"Лион" – "Генгам" – 1:3 (1:0)

Голы: Ляказетт, 37 – с пенальти (1:0). Салибюр, 46 (1:1). Коко, 52 (1:2). Коко, 77 (1:3).

"Лион": Антони Лопеш, Рафаэл да Силва, Нкулу, Диакаби, Гоналон, Рыбус, Геззаль, Толиссо, Дардер (Вальбуэна, 68. Калулу, 75), Ляказетт, Корне.

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Кербрат, Марсал, Икоко, Дидо, Салибюр, Диалло (Блас, 65), До, Коко (Менди, 84), Бриан (Санко, 90+2).

Предупреждения: Диалло, 37. Кербрат, 53. Толиссо, 67. Икоко, 72.

Судья: Готье (Франция).