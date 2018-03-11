"Лион" после победы над ЦСКА обыграл "Кан"

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Лион" дома переиграл "Кан" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий хозяев Бертран Траоре.

Лионцы занимают четвертое место турнирной таблицы лиги 1, набрав 54 очка. "Кан", в активе которого 35 очков, остался на 12-й строчке.

Напомним, что "Лион" является соперником ЦСКА по 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече, которая 8 марта проходила в Москве, французы одержали победу со счетом 1:0. Ответная состоится 15 марта в Лионе.

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

"Лион" - "Кан" - 1:0 (0:0)

Гол: Траоре, 63 (1:0).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва (Тете, 81), Менди, Ферри, Тузар, Ндомбеле, Траоре (Корне, 74), Диас, Маолида (Депай, 66).

"Кан": Веркутр, Женевуа, Джикю, Гильбер, Бесса (Ставицки, 73), Фере, Дьоманде, Аит Беннасер, Петерс (Базиль, 79), Роделен (Деминге, 74), Кривелли.

Предупреждения: Петерс, 15. Диас, 46.

Судья: Тюрпен.

11 марта. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).

Турнирная таблица чемпионата Франции