"Лион" получил 30 миллионов евро от китайских акционеров

"Лион" получил первый транш от китайских партнеров. Как сообщает AFP, холдинг OL Groupe, который управляет активами клуба, получил 30 миллионов евро от компании IDG European Sports Investment, которая вошла в число акционеров "Лиона".

В общей сложности "Лион" получит от китайских акционеров 100 миллионов евро. Эта сумма будет потрачена на погашение кредиторской задолженности, оставшейся после строительства нового стадиона. После завершения всех траншей китайская компания получит 20 процентов акций.