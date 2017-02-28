"Лион" получил 100 миллионов евро от китайских инвесторов

"Лион" объявил о получении спонсорской помощи от китайской компании IDG, которая приобрела 20 процентов акций клуба. Входя в долю в клубе, китайский консорциум обещал инвестировать в "Лион" 100 миллионов евро и сдержал обещание. 30 миллионов было переведено еще в декабре прошлого года. Теперь французский клуб объявил о получении еще 70 миллионов.

Эти инвестиции должны помочь "Лиону" удержать своих лидеров в летнее трансферное окно и усилить состав в зависимости от результата по итогам нынешнего сезона.