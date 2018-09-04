"Лион" поддержал Женезьо, который чуть не подрался с болельщиком, оскорбившим его дочь

Пресс-служба "Лиона" опубликовала заявление, в котором поддержала Бруно Женезьо, вступившего в конфликт с болельщиком.
В социальных сетях появилось видео, на котором Женезьо бежит за человеком, который оскорбил его дочь. Сам тренер также выкрикивал матерные выражения.
- "Лион" вчера оказал поддержку Бруно Женезьо и его семье после инцидента, который произошел в субботу, и осудил произошедшее с максимальной твердостью. Клуб не делал заявлений ранее, чтобы не поддерживать шум, который некоторые пытались создать, - говорится в сообщении пресс-службы.
"Лион" с шестью очками после четырех игр занимает девятое место в чемпионате Франции. В последнем матче команда дома уступила "Ницце" (0:1).
Communiqué– Olympique Lyonnais (@OL) 4 сентября 2018 г.
L’Olympique Lyonnais a apporté dès hier son soutien à Bruno Genesio et sa famille pour l’incident survenu samedi qu’il condamne avec la plus grande fermeté.
Le club n’a pas tenu à s’exprimer plus tôt pour ne pas entretenir le buzz que certains s’efforçaient de créer.