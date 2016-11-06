"Лион" одолел "Бастию", "Дижон" и "Генгам" забили 6 голов на двоих

В матче 12-го тура чемпионата Франции "Лион" взял верх над "Бастией" - 2:1. В турнирной таблице лионцы идут на седьмой строчке с 19 очками. Также 19 очков стало в копилке "Бордо", который победил "Лорьян". Поединок "Дижона" и "Генгама" завершился результативной ничьей - 3:3, последний упустил шанс догнать по очкам "ПСЖ".

В других поединках "Анже" с минимальным счетом переиграл "Лилль", а "Нант" и "Тулуза" разошлись миром.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"Лион" - "Бастия" - 2:1 (1:0)

Голы: Ляказетт, 37 - с пенальти (1:0). Бенгтссон, 86 - в свои ворота (2:0). Кривелли, 90+2 (2:1).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Маммана, Диакаби, Гаспар, Гоналон, Геззаль (Дардер, 68), Фекир, Толиссо (Гренье, 84), Ляказетт, Корне (Ферри, 74).

"Бастия": Лека, Маранж, Пейберн (Мостефа, 21), Бенгтссон, Даник, Каюзак, Кейта, Сен-Максимен (Нанжис, 46), Кулибали, Диалло (Шаррюо, 49), Кривелли.

Предупреждения: Даник, 1. Фекир, 3. Диалло, 41. Каюзак, 67.

Удаления: Лека, 47. Каюзак, 74.

Судья: Шнайдер.

"Бордо" - "Лорьян" - 2:1 (1:0)

Голы: Камано, 28 (1:0). Приор, 62 - в свои ворота (1:1). Ролан, 73 (2:1).

"Дижон" - "Генгам" - 3:3 (3:1)

Голы: Варро, 6 (1:0). Диони, 26 (2:0). Коко, 32 (2:1). Жулиу Тавареш, 44 (3:1). Менди, 79 (3:2). Де Пов, 90+3 (3:3).

"Анже" - "Лилль" - 1:0 (0:0)

Гол: Дьедиу, 54.

"Нант" - "Тулуза" - 1:1 (0:1)

Голы: Брейтуэйт, 36 - с пенальти (0:1). Стемпиньски, 90+1 (1:1).