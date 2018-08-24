"Лион" одержал вторую победу в сезоне, обыграв "Страсбур"

"Лион" в матче 3-го тура чемпионата Франции обыграл "Страсбур" - 2:0. По мячу в этой встрече забили полузащитники Мартен Террье и Бертран Траоре.

Для лионцев эта победа стала второй на своем поле в этом сезоне.

Чемпионат Франции

Лига 1

3-й тур

"Лион" - "Страсбур" - 2:0 (1:0)

Голы: Террье, 42 (1:0). Траоре, 64 (2:0).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва, Менди, Депай, Тузар, Диоп (Фекир, 79), Ндомбеле (Диас, 87), Траоре, Террье (Ауар, 75).

"Страсбур": Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Мартен, Томассон, Каси (Зохи, 75), Гонсалвеш (Айорк, 63), Сиссоко (Фофана, 84), Да Кошта.

Предупреждения: Менди, 10. Сиссоко, 15. Томассон, 45.

Судья: Делерю.

24 августа. Лион. Стадион "Люмьер".