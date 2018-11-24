"Лион" обыграл "Сент-Этьен" и возглавил пелетон преследователей "ПСЖ"

"Лион" обыграл "Сент-Этьен" в матче 14-го тура чемпионата Франции - 1:0. Гол в этой игре не счету защитника Джейсона Денайера.

Лионцы набрали 27 очков и вышли на второе место в турнирной таблице лиги 1. На счету лидирующего "ПСЖ" 39 очков и матч в запасе.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Лион" - "Сент-Этьен" - 1:0 (0:0)

Гол: Денайер, 62.

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Марсал, Менди, Депай (Траоре, 90), Фекир (Корне, 46), Ауар, Ндомбеле, Дембеле (Тузар, 73).

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Хазри, Сельнес (Берич, 77), Монне-Паке (Салибюр, 68), Диони (Амума, 68).

Предупреждения: Монне-Паке, 39. Денайер, 42. Колодзейчак, 89.

Удаление: Рафаэл да Силва, 70.

Судья: Готье.

23 ноября. Лион. Стадион "Люмьер".