"Лион" обыграл "Марсель", Траоре сделал дубль

"Лион" выиграл у "Марселя" (4:2) в матче шестого тура чемпионата Франции. В составе победителей дубль сделал Бертран Траоре.
Также отличились Уссем Ауар и Набиль Фекир. У "Марселя" голы в активе Флориана Товена и Клинтона Нжи.
Команды с десятью очками делят пятое-шестое места, по дополнительным показателям впереди идет "Марсель". В следующем туре "Марсель" примет "Страсбур", а "Лион" на выезде сыграет с "Дижоном".
Чемпионат Франции
Лига 1
6-й тур
"Лион" - "Марсель" - 4:2 (1:1)
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