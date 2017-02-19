"Лион" обыграл "Дижон", а "Сент-Этьен" уступил "Монпелье"

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Лион" обыграл на своем поле "Дижон" со счетом 4:2. В другом поединке "Монпелье" одолел "Сент-Этьен" – 2:1.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Монпелье" – "Сент-Этьен" – 2:1 (0:1)

Голы: Монне-Паке, 12 (0:1). Лан, 49 (1:1). Мунье, 68 (2:1).

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон, Покорны, Мукьеле (Конгре, 81), Сессеньон, Будебуз, Скири, Мунье, Долли (Лан, 46), Мбенза (Камара, 66).

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Малькюи, Погба, Лакруа, Сельнес, Верету, Монне-Паке (Амума, 74), Севе (Пажо, 80), Ру (Берич, 74), Интима.

Предупреждения: Сессеньон, 24. Интима, 26.

Удаление: Интима, 51.

Судья: Летексье (Франция).

"Лион" – "Дижон" – 4:2 (1:1)

Голы: Толиссо, 11 (1:0). Жулиу Тавареш, 30 (1:1). Диони, 48 (1:2). Толиссо, 80 (2:2). Ляказетт, 84 – с пенальти (3:2). Фекир, 90 (4:2).

"Лион": Горжелен, Жалле, Морель, Маммана, Диакаби, Гоналон (Фекир, 70), Депай, Геззаль (Корне, 75), Толиссо, Тузар, Ляказетт.

"Дижон": Рейне, Варро, Лотьес, Ланг, Шафик (Бела, 86), Хаддади, Бальмон, Марье (Амальфитано, 46), Бельмонт (Квон Чхан Хун, 78), Жулиу Тавареш, Диони.

Предупреждения: Бальмон, 55. Хаддади, 57. Амальфитано, 66. Маммана, 70. Жулиу Тавареш, 83.

Судья: Милло (Франция).