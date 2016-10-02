"Лион" на своем поле обыграл "Сент-Этьен"

"Лион" на своем поле нанес поражение "Сент-Этьену" в матче 8-го тура чемпионата Франции. Голы на счету Дардера и Геззаля. "Лион" набрал 13 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице. "Сент-Этьен" с 12 баллами остался девятым. Матч "Лион" – "Сент-Этьен" стал последним в 8-м туре.

Чемпионат Франции

Лига 1

"Лион" – "Сент-Этьен" – 2:0 (1:0)

Голы: Дардер, 41 (1:0). Геззаль, 88 (2:0).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Нкулу, Маммана, Вальбуэна (Геззаль, 64), Рыбус, Ферри, Фекир (Калулу, 88), Толиссо, Дардер, Тузар.

"Сент-Этьен": Рюффье, Малькюи, Лакруа, Дабо, Амума (Таннан, 25), Пажо, Сельнес, Верету, Норден (Ру, 75), Монне-Паке, Берич (Седерлунд, 46).

Предупреждения: Лакруа, 33. Морель, 40. Вальбуэна, 55. Ферри, 67.

Судья: Тюрпен (Франция).

02 октября. Лион. Стадион "Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)".