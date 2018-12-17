"Лион" - "Монако": за что удален Головин?

На 46-й минуте матча 18-го тура чемпионата Франции "Лион" - "Монако" полузащитник гостей Александр Головин ударил Фекира прямой ногой в икроножную мышцу.

Судья Клеман Тюрпен не видел случившееся в деталях, но получил подсказку от видеоарбитра. Сначала рефери погасил конфликт, возникший на поле после фола российского игрока, а затем посмотрел видеоповторы. На основании увиденного на мониторе арбитр решил удалить Головина.

В последнее время судьи ведут активную борьбу с подобными нарушениями, которые приводят или могут привести к серьезным травмам. Потому вердикт Тюрпена понятен - в такой ситуации он поступил в соответствии с существующими инструкциями и указаниями. (Александр Бобров)