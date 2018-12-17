00:30 | Футбол — Франция

"Лион" - "Монако": за что удален Головин?

16 декабря. Лион. Эпизод, после которого Александр Головин получил красную карточку. 16 декабря. Лион. Эпизод, после которого Александр Головин получил красную карточку. 16 декабря. Лион. Эпизод, после которого Александр Головин получил красную карточку.
16 декабря. Лион. Эпизод, после которого Александр Головин получил красную карточку.
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На 46-й минуте матча 18-го тура чемпионата Франции "Лион" - "Монако" полузащитник гостей Александр Головин ударил Фекира прямой ногой в икроножную мышцу.

Судья Клеман Тюрпен не видел случившееся в деталях, но получил подсказку от видеоарбитра. Сначала рефери погасил конфликт, возникший на поле после фола российского игрока, а затем посмотрел видеоповторы. На основании увиденного на мониторе арбитр решил удалить Головина.

В последнее время судьи ведут активную борьбу с подобными нарушениями, которые приводят или могут привести к серьезным травмам. Потому вердикт Тюрпена понятен - в такой ситуации он поступил в соответствии с существующими инструкциями и указаниями. (Александр Бобров)

Лион - Монако

 

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