"Лион" и "Реймс" поделили очки

"Лион" и "Реймс" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции (1:1). Красно-белые в первом тайме открыли счет, а "ткачи" отыгрались только во втором благодаря голу Бертрана Траоре.
Чемпионат Франции
Лига 1
20-й тур
"Лион" - "Реймс" - 1:1 (0:1)
Голы: Чаваррия, 34 (0:1). Траоре, 70 (1:1).
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Марсал (Дембеле, 62), Ф.Менди, Депай, Фекир (Корне, 46), Ауар, Ндомбеле, Траоре (Террье, 71).
"Реймс": Э.Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Мбемба (Дингоме, 78), Кафаро (Камара, 90), Чаваррия (Оджо, 75), Уден.
Предупреждение: Фокет, 83.
Судья: Мийо.
11 января. Лион. Стадион "Люмьер".
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