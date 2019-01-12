"Лион" и "Реймс" поделили очки

"Лион" и "Реймс" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Франции (1:1). Красно-белые в первом тайме открыли счет, а "ткачи" отыгрались только во втором благодаря голу Бертрана Траоре.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Лион" - "Реймс" - 1:1 (0:1)

Голы: Чаваррия, 34 (0:1). Траоре, 70 (1:1).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа, Марсал (Дембеле, 62), Ф.Менди, Депай, Фекир (Корне, 46), Ауар, Ндомбеле, Траоре (Террье, 71).

"Реймс": Э.Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Конан, Ромао, Шавалерен, Мбемба (Дингоме, 78), Кафаро (Камара, 90), Чаваррия (Оджо, 75), Уден.

Предупреждение: Фокет, 83.

Судья: Мийо.

11 января. Лион. Стадион "Люмьер".