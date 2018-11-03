"Лион" и "Бордо" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Франции (1:1). В составе хозяев голом отметился полузащитник Уссем Ауар, у гостей отличился форвард Андреас Корнелиус.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"Лион" - "Бордо" - 1:1 (1:0)

Голы: Ауар, 45 (1:0). Корнелиус, 73 (1:1).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Менди, Депай, Фекир (Ферри, 72), Тузар (Террье, 83), Ауар, Ндомбеле (Траоре, 46), Дембеле.

"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу, Кунде, Паленсия, Плашил, Санкаре, Отавиу, Бриан (Корнелиус, 61), Камано (Де Превиль, 76), Карамо.

Предупреждения: Траоре, 68. Паленсия, 81.

Судья: Мийо.

03 ноября. Лион. Стадион "Люмьер".

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