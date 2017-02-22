"Лион" хочет продать название стадиона за 10 миллионов евро в год

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подтвердил, что в ближайшее время новый стадион клуба получит спонсорское название. Новая арена была открыта год назад и пока не имеет коммерческого названия.

– Мы продолжаем переговоры, потому что есть заинтересованные компании, – цитирует Le Figaro Оласа. – Есть французские компании, есть китайская компания. Хотим заключить сделку по максимально близкой к рыночной цене. Не хочется, чтобы получилось, как с "Велодромом" и 1,8 миллиона евро за его название.

Изначально "Лион" хотел за название стадиона получить 10 миллионов евро в год, однако потенциальные спонсоры готовы заплатить 6 миллионов.