"Лилль" вылетит во вторую лигу, если не решит проблемы с долгами

Сезон-2018/19 "Лилль" может начать во втором по силе дивизионе чемпионата Франции, утверждает L'Équipe. "Доги" могут быть понижены в классе, если не сумеют решить проблемы с деньгами.

Они уже получили уведомление от комитета, который следит за финансовым благополучием клубов. Ранее "Лиллю" было запрещено регистрировать новых игроков.

На данный момент клуб из одноименного города занимает 17 место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 25 очков после 23 матчей. "Доги" имеют в своем активе на два балла больше, чем "Тулуза", которая идет в зоне вылета.