"Лилль" в гостях победил "Бастию"

"Лилль" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Франции обыграл "Бастию" - 1:0. Единственный гол встречи на 48-й минуте забил нападающий Николя Де Превиль.
Чемпионат Франции
Лига 1
31-й тур
"Бастия" - "Лилль" - 0:1 (0:0)
Гол: Де Превиль, 48.
"Бастия": Лека, Эль-Каутари, Бенгтссон, Роз, Джикю, Оньянге (Диалло, 87), Мостефа (Даник, 70), Каюзак, Сен-Максимен, Кулибали, Кривелли (Распентино, 90+6).
"Лилль": Эньеама, Берья, Коршья, Сумаоро, Алонсо, Амаду, Маркуш Лопеш (Палмьери, 90), Шека (Мавуба, 77), Бензиа, Эдер, Де Превиль (Эль-Гази, 76).
Предупреждения: Берья, 25. Кривелли, 74.
Судья: Милло.
1 апреля. Бастия. Armand Cesari.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/