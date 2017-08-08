"Лилль" просит отменить желтую карточку игроку, поддержавшему Нури

"Лилль" обратился с просьбой отменить желтую карточку, которую получил нападающий команды Анвар Эль-Гази в матче 1-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (3:0). 22-летний голландец во время празднования гола снял с себя игровую футболку и продемонстрировал футболку, на которой была написана фамилия Нури и номер 34. Таким образом он решил поддержать бывшего одноклубника Абделхака Нури. Тем не менее, по правилам ФИФА, во время празднования голов запрещается снимать с себя футболки и демонстрировать какие-либо надписи.

Напомним, Нури пережил сердечный приступ во время товарищеской игры против "Вердера". Игрок был доставлен в больницу, где у него были выявлены необратимые повреждения мозга.