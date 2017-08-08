"Лилль" просит отменить желтую карточку игроку, поддержавшему Нури

"Лилль" обратился с просьбой отменить желтую карточку, которую получил нападающий команды Анвар Эль-Гази в матче 1-го тура чемпионата Франции с "Нантом" (3:0). 22-летний голландец во время празднования гола снял с себя игровую футболку и продемонстрировал футболку, на которой была написана фамилия Нури и номер 34. Таким образом он решил поддержать бывшего одноклубника Абделхака Нури. Тем не менее, по правилам ФИФА, во время празднования голов запрещается снимать с себя футболки и демонстрировать какие-либо надписи.
Напомним, Нури пережил сердечный приступ во время товарищеской игры против "Вердера". Игрок был доставлен в больницу, где у него были выявлены необратимые повреждения мозга.
Lille demande l'annulation du carton jaune reçu par Anwar El Ghazi contre Nantes https://t.co/VWqh96lymh pic.twitter.com/JsUZm9f2v6– L'ÉQUIPE (@lequipe) 8 августа 2017 г.
shpasic
надо бы ещё проверить, через какую дверь он из автобуса вышел.
21:40
lokofanat
Поддерживаю. Принципиальность пусть демонстрируют в трансферах ПСЖ, а тут это неуместно.
21:33