"Лилль" проиграл "Ницце" и упустил шанс выйти на второе место в лиге 1

"Лилль" уступил "Ницце" в матче 14-го тура лиги 1 - 0:2. Команда Кристофа Гальтье упустила шанс выйти на второе место в таблице чемпионата.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Ницца" - "Лилль" - 2:0 (1:0)

Голы: Сиприен, 25 (1:0). Сен-Максимен, 79 (2:0).

"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Сарр, Эрелль, Аталь, Сиприен, Ле Мелу (Вальтер, 81), Тамез, Балотелли (Макенго, 72), Сен-Максимен (Ганаго, 90).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Коне, Дабила, Зеки Челик, Тиагу Майа, Шека, Руй Фонте (Реми, 70), Бамба (Араужу, 76), Пепе, Иконе (Леан, 82).

Предупреждения: Коне, 48. Шека, 62. Аталь, 72. Тиагу Майа, 78. Зеки Челик, 90+1.

Судья: Шнайдер.

25 ноября. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".