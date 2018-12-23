"Лилль" продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе. Интерес к форварду проявляют топ-клубы.

– Мы сделаем все, чтобы оставить его, – цитирует Telefoot Кампоса. – Наша позиция ясна. Но иногда люди забывают, что кто-то не может быть продан. Впрочем, у всего есть своя цена. Я бы согласился его отпустить за 80 миллионов евро. Нужно понимать, что у клуба есть свои нужды, свои запросы. Его цена – 80 миллионов евро. Но мы должны всегда выслушивать позицию игрока.

23-летний форвард провел в нынешнем сезоне в чемпионате Франции 19 матчей, забив 12 мячей.