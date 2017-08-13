"Лилль" после удаления вратаря крупно уступил "Страсбургу"

"Страсбур" в матче 2-го тура чемпионата Франции разгромил "Лилль" со счетом 3:0.

Еще в первом тайме главный тренер гостей Марсело Бьельса пришлось сделать из-за травм все три замены. На 63-й минуте вратарь "Лилля" Майк Меньян умышленно бросил мяч в голову соперника и заработал удаление. Место в воротах занял центрфорвард Николя Де Превиль.

Через 10 минут "Страсбур" открыл счет – 1:0. На 76-й минуте Де Превиль вернулся к исполнению своих основных обязанностей, а перчатки достались защитнику Ибраиму Амаду. Он пропустив дважды.

Чемпионат Франции

Лига 1

2-й тур

"Страсбур" - "Лилль" - 3:0 (0:0)

Голы: Мартен, 74 (1:0). Льенар, 82 - с пенальти (2:0). Гримм, 88 (3:0).

"Страсбур": Камара, Мангане, Лала, Мартинес, Сальмье (Льенар, 71), Мартен, Корнье (Гримм, 85), Аолу, Сако, Саади, Да Кошта (Гонсалвеш, 60).

"Лилль": Меньян, Малькюи (Тиагу Майа, 19), Ие, Алонсо, Балло-Туре (Куаме, 37), Амаду, Тиагу Мендес (Биссума, 12), Бензиа, Де Превиль, Эль-Гази, Араужу.

Предупреждения: Балло-Туре, 33. Корнье, 70.

Удаление: Меньян (Лилль), 63.

Судья: Амель.

13 августа. Страсбург. Стадион La Meinau.