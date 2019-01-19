"Лилль" одержал волевую победу над "Амьеном"

"Лилль" на своем поле обыграл "Амьен" в стартовом матче 21-го тура чемпионата Франции (2:1). Гости уже на 5-й минуте открыли счет. Перед самым перерывом "догам" удалось отыграться, а в концовке встречи португалец Шека ударом головой забил победный мяч.

"Лилль" идет на 2-м месте в турнирной таблице, а "Амьен" - на 17-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

21-й тур

"Лилль" – "Амьен" – 2:1 (1:1)

Голы: Отеро, 5 (0:1). Леан, 45+2 (1:1). Шека, 85 (2:1).

Нереализованный пенальти: Пепе, 39 (мимо)

"Лилль": Меньян, Пье, Жозе Фонти, Сумаоро, Коне, Тиагу Майа (Шека, 72), Тиагу Мендес, Бамба (Араужу, 68), Пепе, Иконе, Леан (Сумаре, 88).

"Амьен": Гюртнер, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Блен (Кужава, 89), Гнахоре (Сегарел, 89), Тимит (Бодмер, 73), Мендоса, Отеро.

Предупреждения: Гюртнер, 64. Мендоса, 90+2. Лефор, 90+3.

Судья: Делажо.

18 января. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".