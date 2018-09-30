"Лилль" одержал крупную победу над "Марселем"

"Лилль" обыграл "Марсель" (3:0) в матче восьмого тура чемпионата Франции. В составе победителей отличились Николя Пепе и Жонатан Бамба, который сделал дубль. Два мяча были забиты с пенальти.

"Лилль" набрал 16 очков и вышел на втором туре чемпионата Франции. У "Марселя" 13 очков и шестая позиция.

В следующем туре "Лилль" примет "Сент-Этьен", а "Марсель" - "Кан".

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Лилль" - "Марсель" - 3:0 (0:0)

Голы: Пепе, 65 - с пенальти (1:0). Бамба, 86 - с пенальти (2:0). Бамба, 89 (3:0).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Дабила, Балло-Туре, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Шека, Реми (Леан, 78), Бамба, Пепе (Габриэл, 90+2), Иконе (Ие, 75).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Луиз Густаву, Сертик (Лопес, 87), Стротман, Товен, Сарр, Камара, Жермен (Пайет, 67), Окампос (Митроглу, 67), Радоньич.

Предупреждения: Окампос, 17. Шека, 18. Манданда, 63. Луиз Густаву, 85.

Судья: Лесаж.

30 сентября. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".

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