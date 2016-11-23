"Лилль" объявил об увольнении главного тренера

"Лилль" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Фредериком Антонетти. Под руководством французского специалиста команда в этом сезоне одержала всего 3 победы в 13 матчах, поэтому занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Патрик Колло. Напомним, что Антонетти в прошлом сезоне помог "Лиллю" выйти из кризиса и завершить чемпионат Франции на 5-м месте.

- С глубоким сожалением я сегодня оставил пост тренера "Лилля", - отметил Антонетти. - Несмотря на разочарование, перед моим отъездом я поблагодарил сотрудников, игроков и руководство за совместную работу в течение года. "Лилль" останется для меня большим спортивным и жизненным приключением. Теперь я желаю всем фанатам и болельщикам возвращения клуба на ведущие роли.