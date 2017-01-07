"Лилль" объявил о возвращении Пайета во Францию

Пресс-служба "Лилля" объявила о возвращении полузащитника Димитри Пайета, однако фанаты "Вест Хэма" могут не беспокоиться. Причиной возвращения 29-летнего француза в свой бывший клуб стал матч 1/32 финала Кубка Франции против "Эксельсиора". Игрок сборной Франции произведет символический розыгрыш мяча перед стартовым свистком арбитра.

"Возвращение. Димитри Пайет вернется на "Стад Моруа" для символического розыгрыша мяча. Мы не забыли тебя", - говорится в сообщении пресс-службы "Лилля".

Димитри Пайет провел 2 сезона в "Лилле", забил 19 голов и сделал 30 результативных передач за 95 матчей.