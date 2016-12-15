"Лилль" имеет дефицит в бюджете в размере 18 миллионов евро

"Лилль", занимающий 11-е место в чемпионате Франции, испытывает финансовые трудности. Как сообщает L'Equipe, у четырехкратного чемпиона страны по итогам прошлого сезона имеется дефицит в бюджете в размере 18,1 миллиона евро, образовавшийся во многом из-за того, что расходы превышают доходы. Отмечается, что в течение этого года клубу для исправления ситуации пришлось продать игроков на сумму 41 миллион евро, но и этого оказалось недостаточно. Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на продажу "Лилля" испано-люксембургскому бизнесмену Жерару Лопесу.