08:48 | ФУТБОЛ — Франция

"Лилль" имеет дефицит в бюджете в размере 18 миллионов евро

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"Лилль", занимающий 11-е место в чемпионате Франции, испытывает финансовые трудности. Как сообщает L'Equipe, у четырехкратного чемпиона страны по итогам прошлого сезона имеется дефицит в бюджете в размере 18,1 миллиона евро, образовавшийся во многом из-за того, что расходы превышают доходы. Отмечается, что в течение этого года клубу для исправления ситуации пришлось продать игроков на сумму 41 миллион евро, но и этого оказалось недостаточно. Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на продажу "Лилля" испано-люксембургскому бизнесмену Жерару Лопесу.

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