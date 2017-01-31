"Лилль" бесплатно пустит женщин на матч с "Лорьяном" из-за сексистского баннера

"Лилль" сделал бесплатным вход на матч чемпионата Франции с "Лорьяном" для всех женщин. Как сообщает официальный сайт клуба, это сделано в качестве реакции на баннер, который появился во время матча лиги 1 между "Лионом" и "Лиллем" (1:2). На нем были нарисованы фигурки мужчины и женщины. Под фигурой мужчины было написано "стадион", а под женской – "кухня".

Этот инцидент возмутил болельщиц "Лиона" и игроков женской команды этого клуба, которая 14 раз выигрывала чемпионат Франции. Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас пообещал найти и наказать создателей этого дискриминационного баннера.