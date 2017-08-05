Лига 1 подтвердила, что Неймар не сможет сыграть за "ПСЖ" в 1-м туре чемпионата Франции

Лига 1 подтвердила, что нападающий "ПСЖ" Неймар не сможет дебютировать за команду в матче первого тура чемпионата Франции против "Амьена". Отмечается, что еще не получен международный трансферный сертификат (CIT) футболиста. Напомним, 25-летний бразилец перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро и подписал 5-летний контракт.

– Игрок не сможет участвовать в матче против "Амьена", так как CIT является обязательным и должен быть доставлен самое позднее вечером накануне встречи, – приводит сообщение лиги AP.