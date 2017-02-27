Левен Кюрзава: "Силва слишком часто мной руководит, но мне уже не 18 лет"

Защитник "ПСЖ" Левен Кюрзава заявил, что ему не нравится играть вместе с бразильцем Тиагу Силвой. Футболист считает, что одноклубник дает ему слишком много указаний во время игры. В текущем сезоне 24-летний защитник провел 15 матчей в чемпионате Франции, забил два мяча и отдал 2 голевые передачи.

– У нас с Силвой хорошие отношения вне поля, – цитирует L’Equipe Кюрзава. – Но на поле все немного сложнее. Он слишком часто руководит мной. Но мне уже не 18 лет, мне 24 года, так что знаю, как должен играть. Я чувствую себя свободнее, когда на поле Кимпембе.