Леонарду Жардим: "Я в футбол не вчера пришел"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим считает справедливой ничью с "Лиллем" (0:0) в матче 2-го тура лиги 1. По его словам, встреча получилась очень тяжелой.

– Я давно в футболе – не вчера на вертолете примчался, – цитирует A Bola Жардима. – Говорил команде, что соперник очень опасен. Иногда "Лилль" был лучше, иногда мы играли сильнее. Пенальти мог изменить игру, но счет 0:0 считаю логичным. Моя команда не использовала много моментов, подходов к воротам. Нам нужно время и опыт, чтобы лучше освоиться в игре.