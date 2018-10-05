Леонарду Жардим: "Я не намерен сдаваться"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим отметил, что не обсуждал с руководством клуба свое будущее. Монегаски на протяжении девяти матчей подряд не знают побед, а три последние встречи во всех турнирах проиграли всухую.

– Я всегда стремлюсь показывать максимум, – цитирует AFP Жардима. – А клуб должен это оценивать и анализировать. Я в любом случае не буду сдаваться.

С вице-президентом Вадимом Васильевым мы эту тему не обсуждали. Мы об этом не разговариваем. У меня с ним очень тесные отношения. Он очень хорошо понимает, что самое главное – это клуб.