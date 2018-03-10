Леонарду Жардим: "Я не хотел рисковать Фалькао"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объяснил, почему в матче чемпионата Франции со "Страсбуром" (3:1) не выпустил на поле Радамеля Фалькао. Также он подчеркнул, что не следит за игрой конкурентов.

– Когда побеждаешь в начале тура, очень удобно проводить оставшиеся дни в восстановлении сил, – цитирует A Bola Жардима. – Соперники могут потерять очки, но нас это не волнует. Нам интересна только наша игра. Мы должны набирать три очка и не смотреть на то, что делают другие.

Почему Фалькао остался на скамейке? Он только восстановился, тренировался всего четыре дня и не готов на сто процентов. Мы выигрывали с уверенным счетом, поэтому я не хотел им рисковать на этом тяжелом поле.