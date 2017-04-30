Леонарду Жардим: "Я должен был пожертвовать Кубком Франции"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим остался доволен игрой команды в матче чемпионата Франции с "Тулузой" (3:1). При этом по ходу встречи монегаски уступали в счете.

– Думаю, мы здорово играли в обоих таймах, – цитирует AFP Жардима. – Разница лишь в том, что в первой половине "Тулуза" была очень сильна, а потом устала, мы начали давить сильнее. Конечно, пришлось реагировать на гол "Тулузы". У соперника никаких моментов не было, по сути. Победа логична. Это была хорошая коллективная игра. Все мои игроки сейчас на разном уровне усталости. Всем нелегко.

У меня не было выбора, когда я решил пожертвовать Кубком Франции. Мы бы проиграли в любом случае, потому что имели на день меньше времени на восстановление, чем "ПСЖ". А потом проиграли бы и "Тулузе" из-за нехватки времени на восстановление. Это было бы ошибкой. И это не менее важно, чем предстоящие игры с "Ювентусом". Игроки показывают свой максимум.