Леонарду Жардим: "Выиграть в Лилле со счетом 4:0 - большое дело"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после гостевой победы в матче 7-го тура чемпионата Франции над "Лиллем" (4:0) отметил, что его команда заслужила успех. Наставник "монегасков" считает, что уже пора задуматься о предстоящем матче Лиги чемпионов против "Порту".

- Нашей целью было добыть 3 очка, - приводит L`Equipe слова Жардима. - Мы провели серьезный матч и заслуженно победили. Настало время подготовиться к игре против "Порту" в Лиге чемпионов. Для нас этот матч очень важен.

Сегодняшний результат великолепен. Выиграть в Лилле 4:0 - большое дело. Мы провели приятный вечер. Йоветич хорошо знает наши идеи. Он отличился сегодня, молодец. Также и Геззаль. Это техничный игрок, который постоянно совершенствуется. Еще непонятно - сможет ли сыграть Лемар против португальцев. Но Тома важный игрок для нас.