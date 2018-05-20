Леонарду Жардим: "Важно было напрямую попасть в Лигу чемпионов"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим остался доволен победой над "Труа" (3:0) в последнем матче чемпионата Франции. Это позволило монегаскам занять второе место в лиге 1.

– Мы довольны проделанной работой, – цитирует AFP Жардима. – Нам важно было попасть напрямую в Лигу чемпионов и оставаться впереди. Знали, что будет очень сложно соперничать с "ПСЖ", который значительно усилился. "Монако" уже пять лет находится на подиуме. Нужно благодарить за это руководство, владельца Дмитрия Рыболовлева, вице-президента Вадима Васильева. Они работают над этим проектом. Мы достигли важных целей.