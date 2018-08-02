Леонарду Жардим: "В "Монако" я делаю омлет с яйцами, которые мне дают"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим поделился мнением о предстоящем сезоне для его команды.

- Предстоявший сезон может стать для меня самым трудным в "Монако", если мы не усилимся, - цитирует Жардима Nice-Matin. - Я уже говорил с директором и вице-президентом на этот счет, ведь только они решают, кто нам нужен, а я готовлю омлет из тех яиц, которые мне предоставляют. И так всегда было.

Нашей целью остается попадание на подиум. Чтобы говорить более конкретно, нужно дождаться закрытия трансферного окна.

Нынешним летом в "Монако" перешел полузащитник ЦСКА Александр Головин за 30 миллионов евро.