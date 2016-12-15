08:16 | ФУТБОЛ — Франция

Леонарду Жардим: "В футболе нет такого понятия, как совершенство, но "Монако" на правильном пути"

0
0
0

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после разгромной победы над "Ренном" в матче 1/8 финала Кубка лиги (7:0) признался, что впервые в тренерской карьере победил с такой большой разницей мячей. Также он отметил, что не считает игру своей команды совершенной.

- Все игроки "Монако" демонстрируют, что они готовы в настоящее время выходить на поле, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. Я первый раз в качестве тренера побеждаю с такой разницей мячей. В футболе нет такого понятия, как совершенство, но "Монако" на правильном пути.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ