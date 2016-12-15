Леонарду Жардим: "В футболе нет такого понятия, как совершенство, но "Монако" на правильном пути"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после разгромной победы над "Ренном" в матче 1/8 финала Кубка лиги (7:0) признался, что впервые в тренерской карьере победил с такой большой разницей мячей. Также он отметил, что не считает игру своей команды совершенной.

- Все игроки "Монако" демонстрируют, что они готовы в настоящее время выходить на поле, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. Я первый раз в качестве тренера побеждаю с такой разницей мячей. В футболе нет такого понятия, как совершенство, но "Монако" на правильном пути.