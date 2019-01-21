Леонарду Жардим: "Уверен на 80 процентов, что вернусь в "Монако"

Португальский специалист и бывший тренер "Монако" Леонарду Жардим​ уверен на 80 процентов, что однажды вернется к монегаскам, сообщает L'Equipe.

Напомним, что 48-летний Жардим покинул пост главного тренера "Монако" в октябре 2018 года. Португалец руководил командой с 2014 по 2018 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Франции-2016/17.

– В одном я уверен точно, что однажды я вернусь в "Монако". Может быть, это произойдет не на 100 процентов, а на 80. Но одну вещь я знаю точно – я еще буду тренировать другую французскую команду, – приводит слова Жардима L'Équipe.

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