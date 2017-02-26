13:41 | ФУТБОЛ — Франция

Леонарду Жардим: "У "Монако" накопилась усталость"

0
0
0
0

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после матча чемпионата Франции с "Генгамом" (2:1) пожаловался на усталость команды. Он подчеркнул, что только тщательная подготовка к сопернику позволила одержать победу.

– Травмы не очень беспокоят, а вот усталость накопилась сильная, – цитирует AFP Жардима. – Команда провела большую игру. Мы справились, мы прочитали все сильнейшие стороны соперника, высоко прессинговали. После игры Лиги чемпионов было важно сохранить концентрацию. Я посмотрел две или три игры "Генгама" против топ-команд: "ПСЖ", "Лиона", "Марселя". У всех были трудности с "Генгамом". Это очень мощная физически команда.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ