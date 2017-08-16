15:24 | Футбол — Франция

Леонарду Жардим: "Трансферный рынок на 80 процентов служит для дестабилизации конкурентов"


Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что Кильян Мбаппе не участвовал в победном для команды из княжества матче 2-го тура лиги 1 с "Дижоном" (4:1), потому что, с одной стороны, в настоящий момент он не готов на все 100 процентов, а с другой, руководство клуба решило "защитить" юного нападающего. Но это ни в коем случае не было наказанием игрока, которого СМИ сватают в "ПСЖ".

– Мы никого не наказываем, а защищаем, – цитирует L’Equipe Жардима. – Наш долг – оградить 18-летнего парня от той бури, которая разразилась вокруг него. Это решение клуба, то есть меня, вице-президента Вадима Васильева и спортивного директора Антонио Кордона.

Фабинью заявил после матча в Дижоне, что команде нужно научиться играть без Мбаппе. Вы тоже так считаете?

– Фабинью говорит так, потому что он в "Монако" уже четыре года. Надо всегда адаптироваться к обстановке и исходить из того, что важные игроки – это те, кто есть в наличии. В прошлые сезоны мы научились обходиться и без Марсьяля, и без Кондогбья, теперь должны играть без Бернарду Силвы, Бакайоко и Менди. Играть хорошо с теми, кто имеется, – суть работы. Я никогда не плакал по поводу отсутствия кого-либо из-за травмы или ухода из команды.

– Вы будете "защищать" Мбаппе и в пятницу в Метце?

– Я всегда защищаю своих игроков, которые в этом нуждаются. Исхожу из того, что надо играть с теми, кто готов на 100 процентов. А Кильян на 100 процентов не готов. Нормальное явление: если вам предложат увеличить зарплату в 15 раз, вы будете хуже стучать по клавиатуре компьютера. Рынок на 20 процентов служит покупкам и продажам, а на 80 процентов – тому, чтобы вносить бардак в стан конкурентов.

– Почему же вы используете Фабинью, который хочет уйти из клуба?

– Это другое дело. О Фабинью говорят уже не один трансферный период, и он прекрасно справляется с этой музыкой. Говорят много – а потом все заканчивается. Игрок может заключить контракт с клубом или не заключить, но, когда документ подписан, то нельзя говорить, что контракт недействителен, потому что футболист поднялся на новый уровень. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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