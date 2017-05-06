Леонарду Жардим: "Теперь "Монако" может думать об ответной игре с "Ювентусом"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после победы над "Нанси" в матче 36-го тура чемпионата Франции (3:0) отметил, что теперь монегаски будут готовиться к ответной встрече 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом". В первой игре, которая прошла в Монако, победу одержали туринцы (2:0).

- Это был очень серьезный матч, игроки показали максимум, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Я доволен игрой. Мы стали еще ближе к своей цели, но пока рано останавливаться. Каждый турнир отличается друг от друга. Теперь "Монако" может думать об ответной игре с "Ювентусом". Перед встречей с туринцами мы должны быть уверены в себе, хотя мы знаем, что в Турине будет очень трудно. Мы будем стараться, играть в свой футбол и если забьем, то никто не знает, как все будет в итоге.

Матч "Ювентус" - "Монако" состоится во вторник, 9 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.