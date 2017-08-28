Леонарду Жардим: "Ставка "Монако" - давление на соперника"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после разгромной победы над "Марселем" в матче 4-го тура чемпионата Франции (6:1) отметил, что монегаски намерены и в дальнейшем доминировать над соперниками, так как это стиль команды. Также он отметил, что ни один игрок не может быть важнее коллектива, намекнув на нападающего Кильяна Мбаппе​, который хочет перейти в "ПСЖ" и из-за этого поссорился с несколькими одноклубниками.

- "Монако" ставит на давление на соперника, мы не должны давать ему играть, - цитирует пресс-служба клуба Жардима. - Для "Монако" главное - команда, ни один игрок не может быть важнее коллектива. Фалькао является отличным бомбардиром, но я ценю его за отношение к делу. Сейчас я должен похвалить игроков за профессионализм, который они показали за 4 первых тура, несмотря на все разговоры скептиков вокруг.