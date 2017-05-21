Леонарду Жардим: "Сменил вратаря в перерыве, чтобы все получили чемпионский титул"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим похвалил свою команду за матч 38-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (3:2). Наставник в этой встрече провел небольшую ротацию состава.

– Все показали свой характер, – цитирует L’Equipe Жардима. – После одной или двух почти бессонных ночей мы проявили себя как победители и были очень заряжены на игру. Мы отлично провели сезон, и я рад за команду. Идея состояла в том, чтобы все получили звание чемпионов, поэтому пришлось провести ротацию, поэтому я сменил вратаря в перерыве. Игроков сборных я старался поберечь. Я даже удивлен, что команда провела такой хороший матч, хотя игроки так мало спали.